ボーイズグループリアリティサバイバル番組『Re:Born』第9話にて、DXMONがクランプの世界チャンピオンにレッスンを受けた。【映像】アジア初世界チャンピオンのスゴすぎるクランプ『Re:Born』は、『PRODUCE 101 JAPAN SEASON2』『SHOW ME THE MONEY』を手がけた日韓トップクラスの制作陣が集結し、K-POPボーイズグループ12組が日本デビューをかけて真剣勝負を繰り広げる番組。AIMERS、BeMAX、BXB、DIGNITY、DKB、DXMON、EASTSH