鳥取県立中央病院（鳥取市）の救命救急センターが９月、救急患者への医療行為を消防隊員に指示するため、同県東部消防局（同）と結んでいるホットラインの一部の電源を消防に無断で切っていたことがわかった。男性医師（５５）が「電話対応にストレスを感じる」と申し出たという。同病院は、県東部で唯一の３次救急医療機関。県東部消防局とは、消防隊員が搬送中の患者に薬剤を投与するなどの医療行為をする際、必要な指示を医