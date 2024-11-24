ナショナルブランドの代表格・菊正宗酒造の「百黙」をご存じだろうか？料理との親和性に重きを置き、「たん熊」や「神戸吉兆」といったそうそうたる料理店でも扱いがあるブランドだ。「百黙」の実力を舌で確認すべく、東京ミッドタウンで開催された「百黙ＰＯＰ―ＵＰラウンジ」で３種類が飲み比べできるスタンダードセットをテイスティングしてみた（５００円税込）。白桃に似た香りをまとう「純米吟醸」は、上品な甘味