元中日監督の落合博満氏と元ＤｅＮＡ監督の中畑清氏が２４日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）に生出演した。番組では、２１日に東京ドームで行われた「ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ第３回ＷＢＳＣプレミア１２スーパーラウンド」で日本が９―１で米国を破ったことを報じた。この試合で「２番・二塁」でフル出場した広島・小園海斗内野手が、２打席連続本塁打など５打数３安打７打点の大暴れしたことを