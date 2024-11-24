介護サービスを活用して体力的な負担を減らしたくても、今度は「金銭的な負担」が増すため、なかなか利用に踏み切れないという人もいるのではないでしょうか。そこで、介護の金銭的な負担軽減に使える制度を紹介します。芸人の安藤なつ氏と介護ジャーナリスト太田差惠子氏の共著『知っトク介護 弱った親と自分を守るお金とおトクなサービス超入門第2版』（KADOKAWA）よりみていきましょう。〈登場人物紹介〉●安藤なつ…介護歴約