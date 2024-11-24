台湾が直前に予告投手を変更…試合後に謝罪「良い投手を温存したい」国際大会ならではと言っていいのだろうか――。野球日本代表「侍ジャパン」は23日、「ラグザス presents 第3回 WBSC プレミア12」スーパーラウンドのチャイニーズ・タイペイ戦に勝利し、ここまで全勝で24日の決勝を迎える。9-6と打ち勝ったが、ピッチクロック違反や相手陣営の不可解な予告投手の変更など、イレギュラーな事象に対応を迫られることになった。