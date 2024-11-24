SixTONESの京本大我が、写真集『Retrace,』を12月3日にリリースする。29歳を迎えた2023年12月からの1年間、12ヵ月を撮り続けた集大成として、ゆかりの地、憧れの地を訪れ、これまでの人生の軌跡を辿りながら、30代へと進んでいく今の京本大我の全てを収めた。【写真】ロンドンで撮影した1枚が表紙に京本大我写真集『Retrace,』特装版書影本作は、京本大我のクリエイティブ・プロジェクト「ART-PUT」の一環として、京本大我の