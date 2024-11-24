TOKIOの松岡昌宏（47歳）が、11月23日に放送されたトーク番組「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（テレビ東京系）に出演。“金髪坊主”になったことで、博多大吉から「松兄が松本兄なんですよ」とツッコまれた。この日、博多大吉が「先週我慢してましたけど…」と切り出し、「このタイミングでこの長さの金髪は誰ですか？」と、何の前触れもなく金髪坊主になった松岡に質問。松岡は「自分ドラマ入るんで、カツラなんで、