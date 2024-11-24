元中日監督の落合博満氏と元ＤｅＮＡ監督の中畑清氏が２４日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）に生出演した。番組ではドジャース・大谷翔平投手が２１日（日本時間２２日）、全米野球記者協会（ＢＢＷＡＡ）が選出するナ・リーグの最優秀選手（ＭＶＰ）に満票で選出されたことを報じた。史上１２人目となる３度目の受賞で、ＤＨ専任選手、移籍してリーグをまたいでの２年連続受賞はともに史上初。発表の様