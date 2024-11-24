【今週グサッときた名言珍言】柳葉敏郎「室井慎次 敗れざる者」が「ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ」を制した理由「亀山Pに『もう殉職させてくれ』って」（柳葉敏郎／フジテレビ系「だれかtoなかい」11月10日放送）◇◇◇フジテレビ系「踊る大捜査線」シリーズで、室井慎次役を演じた柳葉敏郎（63）。現在も室井を主人公にした新作映画が公開中だ。だが当初、柳葉はこの役が嫌でたまらなかったという。何しろ「動き」