JTB（ジェイティービー）は、「JTBブラックフライデー2024」を開催する。JTBトラベルメンバーの1予約あたり5万円以上の予約を対象に、海外旅行のみもしくは海外旅行と国内旅行で最大2万ポイント、国内旅行のみで最大1万ポイントを付与する。さらに、旅行代金の2％をポイント還元する。エントリー・予約期間は11月22日から12月6日まで、出発期間は12月1日から2025年2月28日まで。付与は2025年3月末。ウェブサイトや店舗、旅の予約セ