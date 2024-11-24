２４日午前８時２２分ごろ、岩手県沖を震源とする地震があり、青森県八戸市と盛岡市などで震度３の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約４０キロ。地震の規模（マグニチュード）は４．９と推定される。主な各地の震度は次の通り。震度３＝青森県八戸市、盛岡市震度２＝青森県十和田市、岩手県宮古市、北海道函館市、宮城県気仙沼市、秋田県大仙市。