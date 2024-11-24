環境（Environment）、社会（Social）、ガバナンス（Governance）の3つの要素に配慮した経営を行う企業に投資する「ESG投資」に注目が集まっている。世界全体の資産残高は2020年時点で35兆米ドルとなり、2016年から55％増加。新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、より意識されるようになったが、トランプ大統領がふたたび誕生することによって、向かい風が吹き始めている事実もある。日経新聞の編集委員である小平龍四郎氏が