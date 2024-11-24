フジテレビの永島優美アナウンサーが33歳の誕生日を迎えた23日、自身のインスタグラムを更新。家族からのお祝いを報告した。「33歳の誕生日は娘の絵付きケーキでお祝いしてもらいました」と喜びの報告。「この1年もたくさん笑って過ごしたいと思います」とつづり、笑顔いっぱいの“家族”ショットを投稿した。「メッセージくださった方々、ありがとうございます」とファンに感謝した。この投稿に、元フジテレビの三田友梨