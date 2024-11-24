競走馬を引退した2頭の世話をする元調教師の栗林信文さん＝10月3日、福島県鮫川村引退した競走馬の居場所をつくりたい―。そんな思いから、元調教師の栗林信文さん（57）が今春、神奈川県から福島県に移住し、馬の余生を支援するNPO法人を設立した。農園を併設し、馬ふんを堆肥として用いた農業にも挑戦。「多くの人に引退馬に関心を持ってほしい」と願う。（共同通信＝堺洸喜）周囲を山に囲まれた福島県南部の鮫川村。東京ド