テレ東系列・日曜あさの“アイぷにサンデー”！ TVアニメ『ぷにるんず ぷに２』『ひみつのアイプリ』 ２番組連動の超大型プレゼントキャンペーンが４週連続で実施決定！   © ＴＯＭＹ／ぷにるんず２ぷにじぇくと・テレビ東京 © Ｔ－ＡＲＴＳ / syn Sophia / テレビ東京 / AP製作委員会 テレビ東京では、日曜あさから放送中のTVアニメ『ぷにるんず ぷに２』『ひみつのアイプリ』の２番組を