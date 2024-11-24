埼玉県春日部市の総合スーパー「イトーヨーカドー春日部店」が24日を最後に閉店する。人気アニメ「クレヨンしんちゃん」に登場するスーパー「サトーココノカドー」のモデルで、しんちゃんファンの「聖地」でもあった。屋上看板の一部を「サトーココノカドー」に変更したこともあった=2018年運営するセブン＆アイ・ホールディングスによると、春日部店は1972年に現在地の近くに開店。96年に移転した。地下1階から地上5階まで食