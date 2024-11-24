衝撃が走った。11月３日に行なわれた高校サッカー選手権の埼玉県予選準々決勝。夏のインターハイを制した昌平が聖望学園に３−４で敗れ、全国行きを逃したのだ。筆者は当日、別会場で取材していたが、グラウンドにいた他校の選手たちもニュースが飛び込んできたスマホに釘付け。それほどまでに驚きが大きいトピックだった。それから20日後。11月23日、昌平は新たな目標に向かい、U-18高円宮杯プレミアリーグEASTの戦いに臨ん