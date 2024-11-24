[11.23 プレミアリーグ第12節 アーセナル 3-0 N・フォレスト]プレミアリーグは23日に第12節を行った。DF冨安健洋が所属するアーセナルはノッティンガム・フォレストと対戦し、3-0で勝利。負傷中の冨安はメンバー外だった。同勝ち点で並ぶ両チームの対戦で、先制したのはアーセナル。前半15分、MFマルティン・ウーデゴーアからパスを受けたFWブカヨ・サカがPA内で巧みなボール捌きを見せ、最後は左足シュートでゴールを決め切っ