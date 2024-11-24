【セリエA第13節】(エンニオ・タルディーニ)パルマ 1-3(前半0-2)アタランタ<得点者>[パ]マッテオ・カンチェッリエリ(49分)[ア]マテオ・レテギ(4分)、エデルソン(39分)、アデモラ・ルックマン(75分)<退場>[ア]ジャン・ピエロ・ガスペリーニ(54分)<警告>[ア]マッテオ・ルッジェーリ(88分)、マルテン・デ・ローン(90分+3)、ジャン・ピエロ・ガスペリーニ(54分)