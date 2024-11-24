天皇杯決勝 G大阪 ０(０−０)１ 神戸14:02 キックオフ国立競技場入場者数56,824人試合データリンクはこちら天皇杯で優勝し、カップを上げる 吉田孝行監督。藤田真郷（ふじた・まさと）サッカーを中心にスポーツ全般を取材。Jリーグ、日本代表、W杯、UEFA_CL,アジア大会、夏季、冬季オリンピック、他。A.J.P.S(日本スポーツプレス協会)会員、A.I.P.S(国際スポーツプレス協会)会員。