有珠山の東側山麓（さんろく）を通り、北海道伊達市と壮瞥町を結ぶ道道「滝之町伊達線」の迂回（うかい）路が完成し、23日、地元関係者約30人が「通り初め」をして開通を祝った。気象庁が監視を続ける活火山の有珠山が噴火した際、伊達市側へ抜ける主要な避難路となる。前回の有珠山噴火を教訓に進めた周辺の道路整備は、今回の整備でほぼ完結した。【写真】20〜30年周期、有珠山が噴火したら？この道路は、地元で通称「有珠山