大野陽平が手掛ける「ヨウヘイ オオノ（YOHEI OHNO）」が、ブランドの10周年を記念した期間限定店「YOHEI OHNO 10th Anniversary Store」を渋谷パルコに出店する。期間は12月6日から10日まで。 【画像をもっと見る】 限定店では、2024年フォールコレクションに加えてアーカイヴも販売。中古市場に出回る未使用の反物にデザインを加えて新しい衣服として再利用する「3711 Project」や、2019年にスタートしたオケージョンウェア