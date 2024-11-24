ようやく悲願が叶った。11月10日。福岡県でアマチュア野球の垣根を越えたイベントが開催された。県内の高校、大学（九州六大学連盟＝福岡大、西南学院大、九州国際大、北九州大、久留米大、九州大）、社会人（西部ガス、日産自動車九州）の３団体選抜チームが、福岡市東区のSGマリンフィールド東浜に集結。交流戦、野球教室で親睦を深め合った。3団体交流戦の発起人である西南学院大学・東和樹監督photo by Uchida kat