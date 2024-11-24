ドジャースで唯一無二の存在となっている大谷。彼の放った佐々木に関するコメントが予期せぬ形で物議を醸している。(C)Getty Images現地時間11月21日、全米野球記者協会が選出する両リーグの最優秀選手（MVP）が発表され、ナショナル・リーグでは、ドジャース大谷翔平が2年連続3度目の受賞を果たした。両リーグ受賞はフランク・ロビンソン以来2人目の快挙でもあり、「ショウヘイ・オオタニ」の名はふたたび声価を高める形とな