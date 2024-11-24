この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのはカニ軍艦太郎(@kanitokage)さんの小3の娘さんの作品。これまでも独創的な作品をいくつも作ってきたそうなのですが、今回のテーマはなんと「豚ひき肉」というから驚きです。しかも、写真を見てみるとそのクオリティの高さにさらに驚くはず。着眼点の面白さやその観察力に思わず拍手を送りたくなりますよ。 発想がすごい！小3娘の工作 子どもの発想