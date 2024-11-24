「まりやさんは、のろけるように達郎さんの話をよくされます。古希を前にして、40年以上連れ添ったいまも、達郎さんへの“LOVE”を感じますね」【貴重写真】1982年に行われた山下達郎と竹内まりやの結婚式。ほか、2人が車で仲良く帰る瞬間も竹内まりや（69才）・山下達郎（71才）夫妻の知人はこう語る。芸能界随一の“レジェンドおしどり夫婦”の絆はあまりにも深い──。今年、デビュー45周年を迎えた竹内。10月には10年ぶりと