【光州聯合ニュース】韓国の光州地裁が、日本による植民地時代に強制徴用された韓国人被害者の遺族１９人が三菱マテリアル（旧三菱鉱業）を相手取って起こした損害賠償訴訟で原告１４人に勝訴判決を下し、類似した訴訟の慰謝料に比べ約４倍の１人当たり４億ウォン（約４４００万円）を支払うよう命じたことが、２４日までに分かった。原告側は被害者１人当たり１億ウォンを請求したが、光州地裁が職権で算定額を増やした。同地