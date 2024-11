GLAYが現在実施中のデビュー30周年ツアー<GLAY 30th Anniversary ARENA TOUR 2024-2025 “Back To The Pops”Presented by GLAY EXPO>の追加公演開催が決定した。追加公演は、来年2025年1月24日・25日に函館アリーナにて実施される。<GLAY 30th Anniversary ARENA TOUR 2024-2025 “Back To The Pops”Presented by GLAY EXPO>2024年11/8(金)大阪城ホール【公演終了】11/9(土)大阪城ホール【公演終了】11/16(土)長野ビッ