GLAYが2025年1月24日、25日に函館アリーナにて、デビュー30周年ツアー『GLAY 30th Anniversary ARENA TOUR 2024-2025 ”Back To The Pops”Presented by GLAY EXPO』の追加公演を行うことを発表した。関連記事:GLAY・TERUが語るバンドの哲学とサマーソニック「伝説の地」幕張に再び立つことの意味現在デビュー30周年ツアー『GLAY 30th Anniversary ARENA TOUR 2024-2025 ”Back To The Pops”Presented by GLAY EXPO』を実施中