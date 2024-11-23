¢¡ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê14ÆüÌÜ¡¦Èþ¥Î³¤¡Ê¹øºÕ¤±¡ËÀµÂå¡Ê23Æü¡¢Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë·§ËÜÀª¤ÎËëÆâÎÏ»Î¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼õÆñ¤Î1Æü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¾®·ëÀµÂå¡Ê33¡Ë¡á·§ËÜ¸©±§ÅÚ»Ô½Ð¿È¡á¤Ï»×¤ï¤ÌÉÔ±¿¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£Î©¤Á¹ç¤¤¤ÇÅö¤¿¤Ã¤¿Ä¾¸å¡¢»ÅÀÚ¤êÀþÉÕ¶á¤Ç±¦Â­¤ò³ê¤é¤»¤ÆÅ¾ÅÝ¡£¾¡Éé·ë²Ì¤Ï¹øºÕ¤±¤Ç¡¢¹õÀ±¤Ï2·å¤Î10¤ËÃ£¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£»ÙÅÙÉô²°¤Ç¤Ï¾²»³¤ËÂ­¤Î¾õÂÖ¤òÊ¹¤«¤ì¤Æ¡ÖÂç¾æÉ×¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤¬¡¢ÁêËÐÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥Î¡¼¥³¥á¥ó¥È¤ò´Ó¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÁ°¤ËÅÐ¾ì¤·