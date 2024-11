4人組ガールズグループaespaが23日、大阪市の京セラドーム大阪で行われた世界最大級のK−POP授賞式「2024 MAMA AWARDS」に出演。「Song of the Year」「Best Female Group」など6冠に輝き、パフォーマンスを披露した。体調不良が伝えられたGISELLE(ジゼル)も、レッドカーペットにこそ姿を見せなかったが、授賞式には元気な姿を見せ、Song of the Year受賞曲の「Supernova」や「Whiplash」をパフォーマンスした。NINGNINGは「ここ