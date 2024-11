G-DRAGON(C)︎ CJ ENM Co., Ltd, All Rights G-DRAGONが23日、京セラドーム大阪で開催のK-POP授賞式「2024 MAMA AWARDS」に出演。音楽的な挑戦と開拓精神でK-POP産業に大きく貢献した独歩的なアイコンに授与する「MUSIC VISIONARY OF THE YEAR」を受賞した。また、「無題 (Untitled, 2014)」、「POWER」、「HOME SWEET HOME」、BIGBANGのSOLとD-LITEがサプライズ参加し「BANG BANG BANG × FANTASTIC BABY