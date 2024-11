【モデルプレス=2024/11/23】京セラドーム大阪で11月23日に開催されたK-POP授賞式「2024 MAMA AWARDS」(全世界で生中継)にて、SEVENTEEN(セブンティーン)が2年連続で大賞に輝いた。【写真】「MAMA」大賞受賞のアーティスト◆SEVENTEEN、2年連続「MAMA」大賞に輝く「Album of the Year」はSEVENTEEN『SEVENTEENTH HEAVEN』、「Song of the Year」はaespa(エスパ)「Supernova」、メインの大賞となるて「Artist of the Year」