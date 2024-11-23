◇天皇杯決勝神戸1−0G大阪（2024年11月23日国立競技場）第104回天皇杯決勝は23日に国立競技場で行われ、神戸がG大阪を1−0で下し、19年度大会以来5大会ぶり2度目の頂点に立った。71大会ぶりの関西勢同士の決勝は、神戸が後半19分に宮代が先制ゴール。この1点を最後まで守り切った。歓喜の表彰台にベンチ外のメンバー、スタッフも加わって歓喜。スタンドのサポーターと一緒に記念撮影も行い、喜びを分かち合った。神