◆第１１回京都２歳Ｓ・Ｇ３（１１月２３日、京都競馬場・芝２０００メートル、良）２歳馬８頭が争った中距離重賞は、川田将雅騎手が騎乗した１番人気のエリキング（牡、栗東・中内田充正厩舎、父キズナ）が好位から直線抜け出して重賞初制覇を飾った。勝ちタイムは２分０秒９。豪州Ｇ１馬を母に持ち、２３年セレクトセールで藤田晋オーナーが２億１０００万円で落札。新馬、野路菊Ｓを連勝し、これで無傷３連勝。藤田オーナは