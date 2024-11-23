◇大相撲九州場所14日目（2024年11月23日福岡国際センター）幕内2場所目の東前頭15枚目・阿武剋（24＝阿武松部屋）は大関経験者の西前頭9枚目・高安（34＝田子ノ浦部屋）を押し出し9勝5敗とした。この九州場所は初日から6連勝。その後は足踏みしたものの、千秋楽で2桁10勝を狙う。立ち合いすぐに高安が得意の左四つ、1枚まわしながら右上手をつかんだ。相手の左下手を切りながら圧力を加え、優勢に見えた。ここで右上手投