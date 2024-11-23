西武・西口文也新監督（52）が23日、ベルーナドームでのファンフェスタ内で来季の開幕投手を今井達也投手（26）と明言した。「来年3月28日に、ここベルーナドームで開幕します。開幕投手は、今井で行きます」西口新監督が最後にファンの前であいさつし、来季の開幕投手をサプライズ指名した。イベント終了後に取材に応じた新指揮官は、改めて「（秋季）キャンプに行った時から考えていた」と説明。決定理由については「今年1