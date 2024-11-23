「第64回全国矯正展」が東京国際フォーラムで開催され、法務省特別矯正監を務める杉良太郎さんをはじめ、矯正支援官のEXILE ATSUSHIさん、桂才賀さん、コロッケさん、Paix2（井勝めぐみさん・北尾真奈美さん）、そして警察庁特別防犯支援官の伍代夏子さんが登壇しました。 【写真を見る】【杉良太郎】「″闇バイト″とは言わない″犯罪者募集″です」「全国矯正展」は全国の刑事施設（刑務所など）で実施されている、刑務作