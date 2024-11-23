中国有人月面着陸ミッション、試作モデル制作進む21日、深圳市で開かれた有人宇宙飛行学術大会のモニュメント。（深圳＝新華社配信）【新華社深圳11月23日】中国有人宇宙プロジェクト総設計師の周建平（しゅう・けんぺい）氏は21日、広東省深圳市で開かれた第6回有人宇宙飛行学術大会で、中国の有人月面探査ミッションは重要技術の難点を克服し、検証を終えて試作モデルの制作が進んでいると説明した。