「明治神宮野球大会・高校の部・準決勝、広島商１１−８敦賀気比」（２３日、神宮球場）初出場の広島商が敦賀気比を下して決勝進出を果たした。二回１死二塁から２本の適時打で２点を先制すると、三回１死二塁でも３番・三田桂慎外野手（１年）の左前適時打などで２点を追加。五回までで５点のリードと打線が要所で機能して試合の主導権を奪った。投げては背番号「１」の大宗和響投手（２年）が四回まで毎回走者を背負うも