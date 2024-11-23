「京都２歳Ｓ・Ｇ３」（２３日、京都）来春のクラシックへとつながる伝統の２歳重賞。単勝１・９倍と断然の人気を集めたエリキング（牡、中内田）がデビューから無傷の３連勝で重賞初勝利を飾った。勝ちタイムは２分０秒９。２着にはジョバンニ、３着にはクラウディアイが入線。２番人気のサラコスティは７着に敗れた。スタートを五分に決め中団からのレース運び。前を見ながらリズム良く外めを追走していたエリキングだが、