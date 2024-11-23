タレントの宮迫博之とたむらけんじが２３日、兵庫県尼崎市内でトークショーを行った。現在はたむらの経営する「炭火焼肉たむら」の再建のため行動を共にする２人は、トークショー後に取材に応じ、週刊文春との裁判を取り下げたダウンタウンの松本人志について言及した。米国から帰国後も松本と「連絡は取っている」というたむら。「客観的な証拠もないということになって。その中でご自身もすぐ復帰するなんて考えていないんで