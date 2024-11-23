伊東競輪のＦ?「ＫＥＩＲＩＮフェスティバルｉｎ伊東」は２４日、最終日を迎える。１０ＲのＳ級決勝には関東から４人が勝ち上がり、並びが注目されたが、長島大介（３５＝栃木）の一声で別線勝負となった。２日目（２３日）の準決９Ｒで鮮やかなまくりを決めた長島は「たぶん（出切るのは）大丈夫かな、っていう心の余裕があった。番手は緊張するけど、自力だと気が楽なので（笑い）」と快勝に笑顔を見せ、「岡田（泰地）と決