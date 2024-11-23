西武・西口文也新監督が２３日、ベルーナドームで行われたファン感謝イベント「ＬＩＯＮＳＴＨＡＮＫＳＦＥＳＴＡ２０２４」に参加し、西武の２５年の開幕投手は今井達也投手に託すと発表した。クロージングセレモニーでのあいさつで「開幕投手は今井で行きます。本人には早いんじゃないですかと言われたんですけども、秋季キャンプにいったときから決めていたので、早々と伝えさせてもらいました。自覚を持って合わせて