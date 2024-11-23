阪神の原口文仁内野手が２３日、ファン感謝デーの終了後に行使した国内ＦＡ権の交渉について進捗状況を明かした。「今はまだ何も動きなくって感じ。しっかり静観してるというか」と他球団との交渉はなさそうだ。この日はファン感謝デーに参加。登場時や打席に入る時には大歓声が送られた。「ハイタッチの時だったり、入場の時だったり、声をかけていただいて本当に幸せだなと感じています」。今後も熟考を重ねるようだ。