■サッカー天皇杯・決勝ガンバ大阪 0−1 ヴィッセル神戸（23日国立競技場）第104回天皇杯の決勝戦が行われ、ヴィッセル神戸がガンバ大阪を下し、2019年以来2度目の優勝を果たした。前半は拮抗した展開で0−0で折り返したが、後半19分に宮代大聖（24）が先制の決勝ゴールで勝負を決めた。昨季J1初優勝で今季リーグ戦もあと2節を残し首位をキープしている神戸は、天皇杯との国内“2冠達成”へ大きく前進。この日は元日本代表の大