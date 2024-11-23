【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「今後もTOMORROW X TOGETHERは幸せを伝える音楽をたくさん届けるので、期待してほしい」 TOMORROW X TOGETHERが、11月22日、京セラドーム大阪で開催された『2024 MAMA AWARDS』で「Ponta Pass Global Favorite Artist」と「Fans’ Choice Male Top10」部門でトロフィーを獲得し、2冠に輝いた。特に「Fans’ Choice」部門は、2019年のデビュー以来、毎年ノミネ}