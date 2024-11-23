全日本プロレスの?暴走男?こと諏訪魔が、うれしいバースデー勝利を挙げた。２３日の埼玉・所沢大会で行われた暮れの祭典「世界最強タッグ決定リーグ戦」Ｂブロック公式戦で、諏訪魔＆鈴木秀樹は黒潮ＴＯＫＹＯジャパン＆立花誠吾と対戦。いつものように長い黒潮の入場後、この日に４８歳の誕生日を迎えた諏訪魔が登場すると、会場は大きな歓声に包まれた。開幕から２連敗とスタートダッシュに失敗したが、この日は気合十分。