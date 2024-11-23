 「サニーサイドアップグループ」代表取締役の次原悦子氏が22日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、PR会社社長として仕事に対するスタンスをつづった。 【写真】熱狂的支持者が斎藤氏に歓声…PR効果ももちろんあった 次原氏は「創業から40年、PR会社の女社長としてこの業界で生き残れてきた秘訣は、私自身が表に顔を出さなかったことだ。私達の仕事はスポットライトの陰にいて、ニュースの裏に